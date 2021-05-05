БЕРЛИН, 5 мая — ПРАЙМ. Продвижения в переговорах между правительствами Германии и США нет, ради восстановления трансатлантического сотрудничества необходим мораторий на строительство газопровода "Северный поток 2", заявил координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер. Меркель заявила об отсутствии общей оценки с США по "Северному потоку 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 мая в ходе встречи в Лондоне заявил министру иностранных дел Германии Хайко Маасу о твердой позиции Вашингтона против "Северного потока 2", сообщал госдепартамент.

"Я знаю, что идут переговоры между правительствами (Германии и США), вчера в Лондоне — на уровне Энтони Блинкена и Хайко Мааса… Но продвижения нет. Если мы хотим использовать это "окно возможностей" для нового старта, для нового трансатлантического союза, как мы это описали в нашем позиционном документе,… то нужно видеть реальность, что, возможно, желание того, что "Северный поток 2" исчезнет и не будет столь важен, что новая администрация в США не придаст этому столь большого значения, — что это не оправдалось", — сказал Байер на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", организованном немецким консервативным альянсом ХДС/ХСС.

"Нам нужна остановка строительства, мораторий на строительство, даже если этот второй газопровод почти полностью завершен", — добавил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.