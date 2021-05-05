БЕРЛИН, 5 мая — ПРАЙМ. Продвижения в переговорах между правительствами Германии и США нет, ради восстановления трансатлантического сотрудничества необходим мораторий на строительство газопровода "Северный поток 2", заявил координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель

Меркель заявила об отсутствии общей оценки с США по "Северному потоку 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 мая в ходе встречи в Лондоне заявил министру иностранных дел Германии Хайко Маасу о твердой позиции Вашингтона против "Северного потока 2", сообщал госдепартамент.

"Я знаю, что идут переговоры между правительствами (Германии и США), вчера в Лондоне — на уровне Энтони Блинкена и Хайко Мааса… Но продвижения нет. Если мы хотим использовать это "окно возможностей" для нового старта, для нового трансатлантического союза, как мы это описали в нашем позиционном документе,… то нужно видеть реальность, что, возможно, желание того, что "Северный поток 2" исчезнет и не будет столь важен, что новая администрация в США не придаст этому столь большого значения, — что это не оправдалось", — сказал Байер на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", организованном немецким консервативным альянсом ХДС/ХСС.

"Нам нужна остановка строительства, мораторий на строительство, даже если этот второй газопровод почти полностью завершен", — добавил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. 

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.