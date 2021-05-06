МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году, сообщается на сайте кабмина. Новак заявил о разработке проекта для реализации "социальной" газификации

"К 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами. Это предусмотрено планом по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации, утверждённым председателем правительства Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в документ входят совершенствование услуг по подключению к сетям, включая сокращение сроков и стоимости для потребителей, формирование благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры, а также внедрение интеллектуальных систем учёта поставляемого газа.

"Так, до 1 июля в правительство должен быть представлен график догазификации населённых пунктов на 2021–2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети", — добавляется в сообщении. "Газпром": восполнение запасов газохранилищ Европы все еще стагнирует

Планируется снизить размер пошлины за госрегистрацию прав на газораспределительные сети, расширить использование интеллектуальных систем учёта и упростить отдельные регуляторные практики, связанные с размещением и обслуживанием газопроводов.

"Дорожная карта" предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий, основой которой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов. Благодаря введению института единого оператора газификации в каждом регионе будут синхронизированы мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов с мероприятиями по подключению к сетям различных объектов, включая домовладения.

"До конца второго квартала должны быть подготовлены предложения по формированию единой программы газификации до 2030 года. Она объединит существующие региональные планы, а её реализации поможет единый оператор газификации", — отмечается в сообщении.

Кроме того, к этому сроку у потребителей должна появиться возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом (подключение, поставка, техобслуживание), такой сервис должен быть доступен на едином портале госуслуг. То же касается услуги по подключению объектов капстроительства к сетям газораспределения. Всего в "дорожную карту" входят 54 мероприятия, большая часть которых будет реализована в 2021–2022 годах. О реализации плана Минэнерго будет ежеквартально отчитываться перед правительством.