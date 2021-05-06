КИЕВ, 6 мая — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию в Донбассе, а также проект "Северный поток 2". В блоке Меркель назвали "Северный поток 2" "ошибочным проектом"

"Мы обсудили вопросы "Северного потока 2". Это для нас также очень чувствительный вопрос", — заявил Зеленский в ходе брифинга с делегацией США, который транслировался на странице его офиса в Facebook.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.