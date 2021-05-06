2021-05-06T13:04:00+03:00
2021-05-06T13:08:12+03:00
2021-05-06T13:04:00+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210506/833612015.html
Украина и США обсудили "Северный поток 2"
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию в Донбассе, а также проект "Северный поток 2". "Мы обсудили... ПРАЙМ, 06.05.2021
северный поток 2, сша, украина, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83309/91/833099172.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83309/91/833099172.jpg
https://1prime.ru/images/83309/91/833099171.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83309/91/833099171.jpg
https://1prime.ru/images/83309/91/833099159.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83309/91/833099159.jpg
https://1prime.ru/gas/20210505/833608014.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИЕВ, 6 мая — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию в Донбассе, а также проект "Северный поток 2".
"Мы обсудили вопросы "Северного потока 2". Это для нас также очень чувствительный вопрос", — заявил Зеленский в ходе брифинга с делегацией США, который транслировался на странице его офиса в Facebook.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.