МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Минэнерго РФ совместно с другими ведомствами до конца второго квартала изучат целесообразность предоставления дополнительного финансирования для газификации регионов за счет индексации тарифов на транспорт газа по газораспределительным сетям, говорится в "дорожной карте" газификации России. Правительство утвердило дорожную карту повышения газификации регионов

Правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, которая предполагает рост уровня их газификации более чем на 10% к 2030 году.

"Подготовка предложений о целесообразности предоставления дополнительного источника финансирования мероприятий региональных программ газификации для реализации "единым оператором газификации"…, связанного с индексацией тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям, исключая рост оптовых цен на газ для потребителей и тарифов на транспортировку по магистральным газопроводам в связи с проектированием и строительством новых газораспределительных сетей для целей такого финансирования", — указано в документе.

Вместе с Минэнерго ответственными за реализацию данной задачи и предоставление в правительство соответствующего доклада до конца второго квартала назначены Минфин, Минэкономразвития, ФАС и Минстрой.

Кроме того, в мае ведомства должны подготовить предложения по изменению подходов к индексации оптовых цен на природный газ и тарифов на услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям с учетом необходимости сокращения объема перекрестного субсидирования между категориями потребителей в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям. Это также может повысить тарифы ряда ГРО.

Помимо этого, в июне должны быть подготовлены предложения по совершенствованию госрегулирования цен на газ "с внедрением принципа определения цены на газ с учетом эффективности использования присоединенной мощности". Это обеспечит эффективность использования мощности газотранспортных и газораспределительных систем.