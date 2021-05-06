МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Минэнерго РФ совместно с другими ведомствами до конца второго квартала изучат целесообразность предоставления дополнительного финансирования для газификации регионов за счет индексации тарифов на транспорт газа по газораспределительным сетям, говорится в "дорожной карте" газификации России.

Газовая плита

Правительство утвердило дорожную карту повышения газификации регионов

Правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, которая предполагает рост уровня их газификации более чем на 10% к 2030 году.

"Подготовка предложений о целесообразности предоставления дополнительного источника финансирования мероприятий региональных программ газификации для реализации "единым оператором газификации"…, связанного с индексацией тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям, исключая рост оптовых цен на газ для потребителей и тарифов на транспортировку по магистральным газопроводам в связи с проектированием и строительством новых газораспределительных сетей для целей такого финансирования", — указано в документе.

Вместе с Минэнерго ответственными за реализацию данной задачи и предоставление в правительство соответствующего доклада до конца второго квартала назначены Минфин, Минэкономразвития, ФАС и Минстрой.

Кроме того, в мае ведомства должны подготовить предложения по изменению подходов к индексации оптовых цен на природный газ и тарифов на услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям с учетом необходимости сокращения объема перекрестного субсидирования между категориями потребителей в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям. Это также может повысить тарифы ряда ГРО.

Помимо этого, в июне должны быть подготовлены предложения по совершенствованию госрегулирования цен на газ "с внедрением принципа определения цены на газ с учетом эффективности использования присоединенной мощности". Это обеспечит эффективность использования мощности газотранспортных и газораспределительных систем.