МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Новая концепция газификации, получившая название "социальной", будет опробована на не менее восьми пилотных регионах, следует из "дорожной карты" газификации России. Минэнерго изучит пути дополнительного финансирования газификации регионов

Правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов. Она предполагает рост уровня газификации с 71% в 2020 году до 72,2% в 2021 году, 73% — в 2022 году, 73,8% — в 2023 году, 74,7% — в 2024 году, 75% — в 2025 году и 82,9% — в 2030 году.

"Организация работы по внедрению модели социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения с учетом региональных особенностей на примере не менее 8 субъектов Российской Федерации", — указано в документе.

Работа должна быть выполнена в период со второго квартала по конец четвертого квартала 2021 года, соответствующий доклад будет представлен в правительство. Ответственными назначены Минэнерго России, Минстрой и субъекты РФ. Правительство утвердило дорожную карту повышения газификации регионов

В результате должна быть проведена совместная работа с субъектами РФ, имеющими свою специфику по социально-экономическому развитию, топливно-энергетическим балансам, развитию газовой инфраструктуры, организационным процессам газификации и газоснабжения, для апробации и совершенствования методологических инициатив Минэнерго по внедрению "социальной" модели газификации.

Всего в "дорожную карту" газификации РФ входят 54 мероприятия, большая часть которых будет реализована в 2021–2022 годах. Так будет создана принципиально новая модель газификации, основой которой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов. При этом будет введен институт единого оператора газификации в каждом регионе, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.