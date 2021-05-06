МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Новая концепция газификации, получившая название "социальной", будет опробована на не менее восьми пилотных регионах, следует из "дорожной карты" газификации России.

Учреждения среднего профессионального образования в ХМАО

Минэнерго изучит пути дополнительного финансирования газификации регионов

Правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов. Она предполагает рост уровня газификации с 71% в 2020 году до 72,2% в 2021 году, 73% — в 2022 году, 73,8% — в 2023 году, 74,7% — в 2024 году, 75% — в 2025 году и 82,9% — в 2030 году.

"Организация работы по внедрению модели социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения с учетом региональных особенностей на примере не менее 8 субъектов Российской Федерации", — указано в документе.

Работа должна быть выполнена в период со второго квартала по конец четвертого квартала 2021 года, соответствующий доклад будет представлен в правительство. Ответственными назначены Минэнерго России, Минстрой и субъекты РФ.

Газовая плита

Правительство утвердило дорожную карту повышения газификации регионов

В результате должна быть проведена совместная работа с субъектами РФ, имеющими свою специфику по социально-экономическому развитию, топливно-энергетическим балансам, развитию газовой инфраструктуры, организационным процессам газификации и газоснабжения, для апробации и совершенствования методологических инициатив Минэнерго по внедрению "социальной" модели газификации.

Всего в "дорожную карту" газификации РФ входят 54 мероприятия, большая часть которых будет реализована в 2021–2022 годах. Так будет создана принципиально новая модель газификации, основой которой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов. При этом будет введен институт единого оператора газификации в каждом регионе, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.