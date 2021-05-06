ВАРШАВА, 6 мая — ПРАЙМ. Прокладка морского участка газопровода Baltic Pipe начнется будущим летом, сообщает польский газовый оператор Gaz-System. "Газпром": восполнение запасов газохранилищ Европы все еще стагнирует

"На борту трех судов, ответственных за строительство Baltic Pipe, ведутся последние приготовления перед тем, как они отправятся в плавание и начнут прокладку газопровода в Балтийском море", — говорится в сообщении.

Оператор напомнил, что в апреле этого года началось бурение тоннеля для газопровода на польском побережье. Аналогичная работа в Дании также скоро начнется.

Исследовательские суда уже проверили маршрут проекта на наличие неразорвавшихся боеприпасов и экологических проблем.

"Летом три специализированных морских подразделения начнут прокладку около 274 километров газопровода по дну Балтийского моря. Пятого мая этого года в Роттердаме на одном из таких морских судов под названием Castorone состоялось совещание по окончательным договоренностям по строительству морского газопровода Baltic Pipe", — рассказали в Gaz-System. Европа столкнулась с рекордным ростом цен на газ

"Строительство газопровода от норвежских месторождений в Польшу находится на завершающей стадии. Реализация стратегии диверсификации источников и направлений поставок газа будет дополнена прокладкой участка газопровода по дну Балтийского моря. Последовательные действия правительства принесли видимые результаты. Сегодняшняя встреча с подрядчиком подтверждает, что мы полностью готовы начать морские работы, а это значит, что 1 октября следующего, 2022 года, газ будет поступать с норвежского шельфа в Польшу", — сказал полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимски.

"В этом году мы планируем завершить сварку морского газопровода. В следующем году мы проведем необходимые испытания под давлением, испытания и сертификацию, связанные с допуском к использованию морского газопровода. Текущие приготовления к выходу Castorone в Балтийское море подтверждают, что предположения проекта реализуются в соответствии с планом. К октябрю следующего года мы завершим все элементы этой комплексной инвестиционной программы и будем готовы импортировать газ с норвежского шельфа через Данию в Польшу ", — добавил председатель правления Gaz-System Томаш Стемпень.

Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System.

Польский газотранспортный оператор Gaz-System неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.