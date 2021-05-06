КИЕВ, 6 мая — ПРАЙМ. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с Госсекретарем США Энтони Блинкеном энергобезопасность Украины, вопрос которой, по его словам, "особенно актуален на фоне угрозы "Северного потока-2". Украина и США обсудили "Северный поток 2"

Блинкен в четверг начал официальную часть своего двухдневного визита в Киев, где у него уже состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

"Обсудили с Госсекретарем США Энтони Блинкеном направления сотрудничества Украины-США. Украина настроена на продолжение ключевых реформ. Вопрос энергетической безопасности сейчас особенно актуален из-за угрозы "Северного потока-2". Мы ценим, что США в этом вопросе солидарны с Украиной", — написал премьер в Twitter.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.