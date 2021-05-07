МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Бесплатное подключение газа к жилым домам в России в рамках газификации страны распространяется на жилье с уровнем расхода газа до 7 кубометров в час, а площадь дома не является критерием для такого подключения, разъяснили глава Минэнерго России Николай Шульгинов и "Газпром межрегионгаз". В России подготовят проект о создании единого оператора газификации

"Площадь дома не является критерием для подключения к газопроводу. В мероприятиях по ускоренной газификации "дорожной картой" определен максимальный часовой расход газа в размере 7 кубических метров/час для физических лиц", — приведены слова Шульгинова в Telegram-канале министерства.

Глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов ранее на этой неделе сообщил, что бесплатное подключение к газу в России будет распространяться на дома площадью до 300 квадратных метров.

Как пояснили в компании в пятницу, критерии бесплатного подключения перечислены в дорожной карте газификации РФ, и площадь дома таким критерием не является. Если же дом площадью до 300 квадратных метров будет соответствовать необходимым критериям, такое подключение возможно. Эксперт рассказал, кто заплатит за "бесплатную" проводку газа к участкам

"В среднем мощности газоиспользующего оборудования в 7 кубометров максимального почасового расхода достаточно для газоснабжения дома площадью в 300 квадратных метров… Однако площадь дома не является критерием для подключения", — говорится в сообщении "Газпром межрегионгаза".

Как напомнили в компании, критериями бесплатного подключения являются расположение земельного участка на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения; и мощность газоиспользующего оборудования не более 7 кубометров в час.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости разработки мер по бесплатному подключению газа к жилым домам, так называемый вопрос "последней мили".

Правительство России в мае утвердило дорожную карту повышения газификации регионов. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году.