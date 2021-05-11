БЕРЛИН, 11 мая — ПРАЙМ. Строительство трубопровода "Северный поток 2" должно быть завершено, поставки российского природного газа очень важны для Германии, выгодны и немецкой, и российской сторонам, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла (Tino Chrupalla). Кандидат в канцлеры Германии высказалась против "Северного потока 2"

"Альтернатива для Германии" по-прежнему поддерживает завершение строительства "Северного потока 2" прежде всего по причинам национальной энергетической безопасности. Поставки российского природного газа очень важны для Германии и выгодны для обеих сторон", — заявил лидер партии.

Крупалла добавил, что "как суверенное государство Германия <…> должна поддерживать деловые отношения со многими странами".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".