МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" утвердил политику в области устойчивого развития, закрепляющую миссию компании в этой сфере, а также определяющую цели и обязательства по целому ряду направлений, говорится в сообщении "Газпрома". "Газпром" разъяснил условия бесплатного подключения газа к домам

"Совет директоров ПАО "Газпром" утвердил политику группы "Газпром" в области устойчивого развития. Документ закрепляет миссию группы в этой сфере — вносить позитивный вклад в социально-экономическое развитие РФ и других регионов присутствия компании, следуя принципам экологической и социальной ответственности", — говорится в сообщении.

В частности, определяются цели и обязательства "Газпрома" по таким направлениям, как социально-экономическое развитие, совершенствование корпоративного управления, охрана окружающей среды, ресурсо- и энергосбережение, энергоэффективность. Отмечается, что эти цели соотносятся с целями в области устойчивого развития ООН до 2030 года, принятыми резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2015 году, а также принципами Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года.

К примеру, в области охраны окружающей среды "Газпром" нацелен на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, парниковых газов, включая метан; снижение объемов потребления водных ресурсов, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты; снижение рисков негативного воздействия на природные объекты с повышенной уязвимостью, в том числе в Арктике и другое.

Внимание в документе также уделено соблюдению прав человека, в частности, в отношении работников компании, ее партнеров и контрагентов, жителей регионов, в которых работает "Газпром", включая коренные малочисленные народы. Кроме того, в области содействия социально-экономическому развитию регионов РФ "Газпром" закрепил цель по развитию газоснабжения и газификации, реализации региональных программ по использованию газа в качестве моторного топлива.