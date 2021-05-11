МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Экспорт СПГ из США в марте достиг абсолютного рекорда в 10,5 миллиарда кубических футов в день, в апреле показатель снизился, но был на максимуме для этого месяца, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

"Экспорт СПГ из США установил абсолютный рекорд в марте 2021 года на уровне 10,5 миллиарда кубических футов в день и в среднем составил 9,2 миллиарда кубических футов в день в апреле — максимальный экспорт сжиженного природного газа для этих месяцев с тех пор, как США стали экспортерами в 2016 году", — говорится в докладе.

Отмечается, что в 2020 году и январе 2021 года большая часть экспорта СПГ из США приходилась на рынок Азии. Но в феврале и марте более половины экспортируемого из Соединенных Штатов объема отправлялось на рынок Европы, поскольку там на споте цены достигли уровня, близкого спотовым ценам на природный газ в азиатском регионе.

"Что касается мая, то мы ожидаем снижения экспорта СПГ из США до 8,6 миллиарда кубических футов в сутки,… а затем его роста выше 9 миллиардов кубических футов в сутки в летние месяцы для удовлетворение пикового спроса в Европе и Азии", — также сообщается в докладе.

В целом в 2021-2022 годах, согласно прогнозу управления, экспорт американского СПГ ожидается на уровне 9,2 миллиарда кубических футов в сутки, тогда как в 2020 году этот показатель составил 6,5 миллиарда. "Прогноз по 2022 году отражает наши ожидания того, что в течение прогнозируемого периода будет введен в работу ограниченный объем новых производственных мощностей", — заключает EIA.