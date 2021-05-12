МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Работа, направленная на повышение газификации страны в ближайшую "пятилетку" потребует около 700-800 миллиардов рублей, и правительство вместе с "Газпромом" работает надо поиском дополнительных источников её финансирования, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Газпром" разъяснил условия бесплатного подключения газа к домам

"Предварительно мы считали, что на пятилетку понадобится от 700 до 800 миллиардов рублей", — сказал Новак, отвечая на вопрос о необходимом объеме средств на повышение уровня газификации России.

В связи с этим он напомнил, что программа газификации субъектов РФ "Газпрома" в 2021-2025 годах рассчитана в объеме 526 миллиардов рублей. И вице-премьер отметил, что правительство вместе с этой компанией работает сейчас над поиском дополнительных источников финансирования программы, которые будут понятны примерно к 1 июля, когда завершится процесс инвентаризации и разработан график догазификации населенных пунктов, в которых уже имеется сетевой газ.

"Мы смотрим разные варианты, в том числе оптимизацию расходов и перераспределение внутри принятых программ газификации, есть также у нас на сегодняшний день возможности у тех регионов, которые принимали свои программы газификации вместе с "Газпромом", взыскать дополнительные ресурсы", — сообщил Новак. Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли на треть

"Ну и в том числе также дополнительные средства "Газпрома". И не только "Газпрома", что важно, потому что речь касается газификации и регионов, где основными сетями владеет не "Газпром", а региональные организации. Таких субъектов у нас 10 — например, Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Ленинградская область, Татарстан и так далее", — заключил он.

Правительство России в мае утвердило дорожную карту, предполагающую рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до почти 83% в 2030 году.