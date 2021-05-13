МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров "Газпром нефти" пройдет в заочной форме 11 июня, сообщает компания. Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли на треть

"Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрел вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров компании (ГОСА). По решению совета директоров годовое общее собрание акционеров пройдет 11 июня 2021 года в форме заочного голосования", — говорится в сообщении.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на конец операционного дня 18 мая 2021 года.