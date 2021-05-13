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Годовое собрание акционеров "Газпром нефти" пройдет заочно 11 июня
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Годовое собрание акционеров "Газпром нефти" пройдет в заочной форме 11 июня, сообщает компания. "Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрел вопросы подготовки к годовому общему... ПРАЙМ, 13.05.2021
собрание акционеров, газпром нефть, газ, новости, бизнес, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров "Газпром нефти" пройдет в заочной форме 11 июня, сообщает компания.
"Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрел вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров компании (ГОСА). По решению совета директоров годовое общее собрание акционеров пройдет 11 июня 2021 года в форме заочного голосования", — говорится в сообщении.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на конец операционного дня 18 мая 2021 года.