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Мишустин призвал следить за соблюдением контрактов на экспорт газа
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Необходимо внимательно следить за соблюдением действующих контрактов на поставку российского природного газа за рубеж, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... ПРАЙМ, 13.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Необходимо внимательно следить за соблюдением действующих контрактов на поставку российского природного газа за рубеж, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Он отметил, что члены правительства в четверг рассмотрят два важных документа, разработанных на основе принятой в 2020 году Энергетической стратегии России. Одним из них является генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2035 года.
"Важно, что документ учитывает различные сценарии развития рынка газа, а значит, что условия ведения бизнеса будут более предсказуемыми и понятными. И, конечно, необходимо внимательно следить за соблюдением действующих контрактов на поставку природного газа в зарубежные страны", — подчеркнул Мишустин.
По словам главы правительства, подготовленный комплексный план позволит всем сегментам газовой отрасли работать как единый слаженный механизм без перекосов и сбоев, а также создаст условия для поступательного роста финансовых показателей вовлеченных в нее компаний и увеличения вклада в ВВП России.