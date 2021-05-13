МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. "Газпром" к предстоящему отопительному сезону увеличит мощности подземных газовых хранилищ (ПХГ) в России до новых рекордных уровней, оперативный резерв будет не менее 72,6 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли на треть

"К отопительному сезону 2021/2022 года "Газпром" увеличит мощности подземных хранилищ газа в России до новых рекордных уровней. Оперативный резерв газа — не менее 72,6 миллиарда кубометров. Потенциальная максимальная суточная производительность — 847,9 миллиона кубометров. Решение принято на заседании правления компании", — сообщает "Газпром".

Кроме того, в ПХГ на территории Белоруссии "Газпром" планирует создать оперативный резерв газа в объеме 1,09 миллиарда кубометров, в хранилищах на территории Армении — 0,096 миллиарда кубов.

Компания отмечает, что к началу прошлого отопительного сезона в российских ПХГ был создан исторически рекордный оперативный резерв газа — 72,322 миллиарда кубометров, а потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ также составила рекордные 843,3 миллиона кубометров. "В отопительный сезон из хранилищ было поднято 60,6 миллиарда кубометров газа, что является наибольшим показателем за всю историю российской газовой отрасли", — также говорится в релизе. Мишустин призвал следить за соблюдением контрактов на экспорт газа

Прошедший осенне-зимний период характеризовался затяжными похолоданиями в зоне Единой системы газоснабжения России, напоминает "Газпром". Температура воздуха долгое время держалась ниже климатической нормы, но компании удалось пройти период пикового спроса и в полном объеме выполнить обязательства на внутреннем и внешнем рынках, заключает концерн.

"С октября 2020 года по март 2021 года прирост поставок газа отечественным потребителям по газотранспортной системе "Газпрома" (из ресурсов всех поставщиков) составил 8,9% относительно осенне-зимнего периода 2019/2020 года", — замечает компания. В этот период росли и поставки в дальнее зарубежье — на 14,8%. В октябре 2020 года и январе 2021 года "Газпром" зафиксировал новые исторические максимумы поставок газа для этих месяцев — 17,4 миллиарда и 19,5 миллиарда кубометров соответственно.