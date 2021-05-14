МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Европа заинтересована в газопроводе "Северный поток 2", строительство которого находится в завершающей стадии, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая политика". "Газпром" планирует увеличить мощности газохранилищ до нового рекорда

"Наша позиция не изменилась. Европа в существенной части заинтересована в этом газопроводе. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отмечал, что это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой", — сказал Шульгинов, комментируя сроки строительства и ситуацию вокруг "Северного потока 2".

"Кроме того, строительство находится на завершающем этапе, и недавно вице-премьер России Александр Новак также в очередной раз говорил, что газопровод будет достроен в этом году", — добавил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам.