МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает, что конкуренции между российским трубопроводным и сжиженным газом (СПГ) на экспортном рынке нет, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. Мишустин призвал следить за соблюдением контрактов на экспорт газа

"Конкуренция на глобальном рынке трубного газа и СПГ есть, этого нельзя отрицать. Но в первую очередь это конкуренция между российским газом и СПГ США и Катара", — сказал Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая политика".

"Конкуренция же между российским трубным газом и СПГ скорее надумана. Далеко не все европейские страны подключены к нашим газопроводам, поэтому хорошо, что, например, у Испании есть возможность закупать российский сжиженный газ", — добавил министр.

Вопрос о регулировании конкуренции на экспортных рынках между российским трубопроводным газом "Газпрома" и СПГ постоянно поднимается в отрасли. Минэнерго в своих публичных выступлениях также отмечает, что эти два источника поставок газа РФ не должны мешать друг другу. "Роснефть" в начале года увеличила объемы добычи нефти и газа

Так, в проекте генсхемы развития отрасли газа России до 2035 года прописано, что государство должно работать над исключением конкуренции российского трубопроводного газа со сжиженным на экспортных рынках и разработкой механизмов раннего предупреждения для обеспечения устойчивости спроса и транзита. Однако до сих пор никакой четкий механизм разработан не был.

Продающая за границу СПГ компания "Новатэк" при этом отмечает, что в реализации своих проектов намерена ориентироваться на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), куда "Газпром" поставляет газ по трубе пока только в Китай.