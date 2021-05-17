США могут быть гибки при обсуждении "Северного потока 2" в Рейкьявике
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Возможность обсуждения вопроса "Северного потока 2" на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике позволяет надеяться, что американская сторона может проявить гибкость по этой теме, сказал РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что Блинкен на встрече с Лавровым может обсудить "Северный поток 2" и достижение более стабильных отношений двух стран.
"Сам факт, что Блинкен хочет обсудить эту тему с Лавровым, вызывает осторожный оптимизм, поскольку раньше позиция американской стороны была в том, что вообще с Россией нечего обсуждать, этот проект надо во что бы то ни стало остановить и если и вести какие-то разговоры, то их надо вести прежде всего с немцами. Если Блинкен хочет обсуждать эту тему с Лавровым, понимая, что Россия не готова отказаться от этого проекта, то это позволяет надеяться, что у американской стороны есть какие-то заготовки, нацеленные на достижение компромисса", — сказал эксперт в беседе с агентством.
Кортунов подчеркнул, что пока оптимизм в отношении этого заявления госдепа очень осторожный, так как позиция Вашингтона по теме "Северного потока 2" едва ли изменится, но если такой разговор состоится, то это в любом случае будет хорошо.
"Это прояснит ситуацию, это позволит оценить степень гибкости новой администрации, если таковая присутствует. Поэтому я не думаю, что позиция США будет принципиально меняться, но определённая гибкость не исключена и если она будет, то ей следует воспользоваться", — выразил уверенность эксперт.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
https://1prime.ru/gas/20210517/833674821.html