МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Возможность обсуждения вопроса "Северного потока 2" на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике позволяет надеяться, что американская сторона может проявить гибкость по этой теме, сказал РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Подорожание топлива обойдется перевозчикам в 70 миллиардов рублей

Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что Блинкен на встрече с Лавровым может обсудить "Северный поток 2" и достижение более стабильных отношений двух стран.

"Сам факт, что Блинкен хочет обсудить эту тему с Лавровым, вызывает осторожный оптимизм, поскольку раньше позиция американской стороны была в том, что вообще с Россией нечего обсуждать, этот проект надо во что бы то ни стало остановить и если и вести какие-то разговоры, то их надо вести прежде всего с немцами. Если Блинкен хочет обсуждать эту тему с Лавровым, понимая, что Россия не готова отказаться от этого проекта, то это позволяет надеяться, что у американской стороны есть какие-то заготовки, нацеленные на достижение компромисса", — сказал эксперт в беседе с агентством.

Кортунов подчеркнул, что пока оптимизм в отношении этого заявления госдепа очень осторожный, так как позиция Вашингтона по теме "Северного потока 2" едва ли изменится, но если такой разговор состоится, то это в любом случае будет хорошо.

"Это прояснит ситуацию, это позволит оценить степень гибкости новой администрации, если таковая присутствует. Поэтому я не думаю, что позиция США будет принципиально меняться, но определённая гибкость не исключена и если она будет, то ей следует воспользоваться", — выразил уверенность эксперт.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".