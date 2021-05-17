ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток 2" будет достроен, необходимо проложить еще 80 километров, сообщил генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе.

"Насколько я знаю, 80 километров еще осталось построить на сегодняшний день. Более детальной информацией, к сожалению, не располагаю. Мы исходим из того, что газопровод будет достроен", — сказал Крузе журналистам.

По его словам, консорциум инвесторов принимает решение о реализации проекта, в связи с чем важно понимать, что все согласования проходят согласно европейскому праву.

"Поэтому с точки зрения федерального правительства Германии мы, конечно, поддерживаем данный проект. Видим, что этот проект разумный", — добавил Крузе. Эксперт рассказал, почему евро спустится к 89 рублям на этой неделе

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам.