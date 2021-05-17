МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует запустить все три технологические линии проекта "Арктик СПГ 2" в 2023-2025 годах, что раньше прежнего срока 2023-2026 годов, сообщил глава компании Леонид Михельсон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Чистая прибыль "Новатэка" в первом квартале упала почти в пять раз

"Пуск первой линии — 2023 год, второй линии — 2024 год. Раньше планировали — так как у нас два дока, я дальше расскажу — третью линию в 2026 году, но сейчас, я думаю, линии будут (запущены — ред.) в 2023-м, 2024-м, 2025-м", — рассказал Михельсон президенту о ходе реализации проекта "Арктик СПГ 2". Добавляется, что локализация оборудования на "Арктик СПГ 2" будет более 50%, на следующих СПГ-проектах "Новатэка" — не менее 70%.

Кроме того, глава компании сообщил, что в 2024-2030 годах "Новатэк" может построить еще четыре линии сжижения природного газа (СПГ) общей мощностью более 26 миллионов тонн.

"Планы на 2024-2030 годы, возможно, произвести еще четыре линии сжижения общей мощностью более 26 миллионов тонн", — отметил он. "Ямал СПГ" в первом квартале продал 66 партий сжиженного газа

"Как я говорил, 80 тысяч рабочих мест, и плюс еще "Звезда" будет загружена, каждый год по пять танкеров, это где-то 26–30 танкеров до 2030 года. Прикинули — где-то 0,15% ВВП ежегодно будет приносить только эта стройка", — продолжил Михельсон.

"Как раз в рамках указа к 2030 году загрузка обеспечит 64 миллиона тонн СПГ, 90 миллионов тонн грузов по Северному морскому пути. И в марте принято было постановление правительства с выходом на 140 миллионов тонн СПГ к 2035 году. Львиную долю можно будет сделать как раз на этих производствах", — добавил Михельсон.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект по производству СПГ "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).