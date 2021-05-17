МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Год Белого Металлического Быка наступил не только по восточному календарю, но и в действительности на рынке газа, на что указывает рост цен и повышенный спрос, тормозящий заполнение подземных хранилищ в Европе, заявил "Газпром". Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье вырос на 26,7%

"Судя по ценам, на газовом рынке действительно наступил год Белого Металлического Быка. На завершение торгового дня 14 мая цена контракта "день вперед" на TTF – ключевом газовом хабе Европы – составила 341 доллар за одну тысячу кубометров", — говорится в сообщении компании.

"Газпром" отмечает, что повышенный спрос на газ и высокие цены серьезно тормозят темпы заполнения ПХГ. Так, по данным Gas Infrastructure Europe, из более чем 66 миллиардов кубометров, отобранных в прошедшем осенне-зимнем сезоне, на 15 мая восполнено только 3,9 миллиарда.

"Отставание в объеме запасов относительно той же даты в 2020 году еще больше увеличилось – до минус 33,8 миллиарда кубометров", — подчеркивает компания.

Кроме того, "пробуксовывает" и закачка газа в подземные хранилища Украины, заполнение которых началось только 30 апреля. Так, за шестнадцать дней объем газа в них увеличился всего на 0,12 миллиарда кубометров. При этом для восполнения объема, отобранного за прошедший отопительный сезон, необходимы 13,2 миллиарда, заключает "Газпром".