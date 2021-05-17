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Поставки "Газпрома" в Китай по "Силе Сибири" достигли 2,6 миллиарда кубов
Газ
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Поставки "Газпрома" на рынок Китая по "Силе Сибири" в первом квартале 2021 года достигли 2,6 миллиарда кубометров газа, следует из ежеквартального отчета компании. "В первом... ПРАЙМ, 17.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Поставки "Газпрома" на рынок Китая по "Силе Сибири" в первом квартале 2021 года достигли 2,6 миллиарда кубометров газа, следует из ежеквартального отчета компании.
"В первом квартале 2021 года ПАО "Газпром" реализовало по трубопроводу в Китай 2,601 миллиарда кубических метров природного газа", — говорится в отчете.
Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту — магистральному газопроводу "Сила Сибири" начались в декабре 2019 года. Поставки, согласно договору купли-продажи газа между "Газпромом" и компанией CNPC, будут осуществляться в течение 30 лет.