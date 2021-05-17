МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Турция в первом квартале стала вторым по величине потребителем газа "Газпрома", сместив с этого места Италию и уступая только Германии, следует из ежеквартального отчета компании. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье вырос на 26,7%

Экспорт газа "Газпрома" в Турцию в январе-марте вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, до 7,762 миллиарда кубометров, следует из материалов компании. При этом поставки в Италию достигли 4,613 миллиарда кубометров (рост на 13,4%), а в Германию — 15,541 миллиарда кубометров (рост 33,3%).

Турция, наряду с Германией и Италией, является крупнейшим импортером газа "Газпрома" на европейском рынке. Однако с 2018 года поставки туда снижались, "Газпром" объяснял это ухудшением экономической ситуации в стране. Тем не менее, небольшое восстановление наблюдалось в 2020 году, когда экспорт газа "Газпрома" турецким потребителям вырос на 5,7% — до 16,399 миллиарда кубов.

Говоря в целом о годовых показателях поставок, именно в 2018 году Турция уступила Италии звание второго по величине импортера российского трубопроводного газа.

Что касается общего экспорта газа "Газпрома" в страны Европы, в первом квартале он вырос на 28,3% — до 51,374 миллиарда кубов.