МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Газпром" в феврале обратился в международный арбитражный суд при Торгово-промышленной палате с иском о взыскании с "Молдовагаза" задолженности в размере 370,5 миллиона долларов за поставленный в 2018 году газ, говорится в ежеквартальном отчете "Газпрома". "Газпром" отчитался о чистой прибыли по РСБУ за первый квартал

"В феврале 2021 года ПАО "Газпром" обратилось в МКАС при ТПП (Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате — ред.) Российской Федерации с иском о взыскании с АО "Молдовагаз" (Республика Молдова) задолженности за природный газ, поставленный в 2018 году, в размере 370 518 092,46 доллара США. Дата судебного разбирательства не назначена", — указано в документе.

В 2019 году "Газпром" дважды обращался в международный арбитражный суд при Торгово-промышленной палате с аналогичными исками. Суд тогда удовлетворил оба иска: по задолженности за газ, поставленный в 2016 году, в размере 329,5 миллиона долларов; за поставки в 2017 году — в размере 246,4 миллиона долларов.

Молдавия продлила контракт на транзит и поставку "Газпромом" природного газа из России до конца 2021 года.

Летом 2020 года "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако переговоры пока не завершены. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цены нефти на мировых рынках.