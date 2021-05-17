МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Газпром" считает для себя риском дальнейшую либерализацию экспорта сжиженного природного газа из России, выступает за исключение конкуренции между российскими энергоресурсами на международных рынках, говорится в ежеквартальном отчете компании. США стали главным поставщиком СПГ на рынок Европы

"С момента начала экспорта СПГ из российской Арктики независимыми недропользователями в 2017 году по конец первого квартала 2021 года порядка 60% от общего объема поставок пришлось на европейские страны, импортирующие трубопроводный газ из России", — сообщается в отчете.

"Дальнейшая либерализация экспорта из РФ и, как возможное следствие, увеличение поставок на ликвидный европейский рынок российского СПГ, не облагаемого по действующему законодательству экспортной пошлиной, может приводить к росту конкуренции с трубопроводными поставками из России, оказывать давление на цены и тем самым влиять на результаты экспортной деятельности ПАО "Газпром", — добавляет "Газпром".

Компания поясняет, что экспорт в Европу из российской Арктики отличается более коротким транспортным плечом и отсутствием затрат, характерных для поставок по Северному морскому пути в Азию. При этом размер азиатской "премии" на фоне роста предложения на мировом рынке СПГ может в долгосрочной перспективе оставаться на недостаточно высоком уровне, чтобы стимулировать перенаправление СПГ из Европы. Поставки "Газпрома" в Китай по "Силе Сибири" достигли 2,6 миллиарда кубов

"С учетом этих факторов Европа может сохранить статус основного рынка сбыта для СПГ с действующих заводов в российской Арктике и стать основным направлением поставок для новых проектов независимых недропользователей в данном регионе", — отмечает компания.

В связи с этим "Газпром" считает необходимым исключать "не отвечающую экономическим интересам страны" конкуренцию между различными видами российских энергоресурсов. "Внедрение данного механизма позволит в полной мере раскрыть потенциал СПГ как способа доставки газа на новые рынки, обеспечить диверсификацию направлений поставок газа из России и минимизировать риск негативного влияния дальнейшей либерализации экспорта СПГ из страны на деятельность ПАО "Газпром", — заключает "Газпром".