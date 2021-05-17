МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Газпром" на июнь забронировал дополнительные мощности для прокачки газа через Украину в объеме 15 миллионов кубометров в сутки, аналогично уровню мая, следует из данных венгерской торговой платформы RBP. "Газпром" видит риски в дальнейшей либерализации экспорта СПГ

Всего для дополнительного бронирования транзитных мощностей в июне было, как и в предыдущие месяцы, также доступно 15 миллионов кубометров в сутки. "Газпром" забронировал весь предложенный объем.

На февраль, март и апрель компания бронировала дополнительные мощности в размере 14,2 миллиона кубометров в сутки из возможных 15 миллионов. В мае были забронированы все 15 миллионов. При этом на январь компания бронировала допмощности в 41,2 миллиона кубометров в сутки из предложенных 41,6 миллиона.

"Газпром" ранее 17 мая сообщил о повышенном спросе на газ на рынке Европы. Компания также отчиталась о том, что за 4,5 месяца экспорт ее газа в дальнее зарубежье вырос на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 76 миллиардов кубометров.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.