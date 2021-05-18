МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. "Газпром" изучит цель по достижению углеродной нейтральности компании к 2050 году, планирует в мае 2022 года завершить проработку всех сценариев устойчивого развития, сообщил зампред правления — начальник департамента "Газпрома" Олег Аксютин. "Газпром" забронировал допмощности для прокачки газа через Украину в июне

"Сценарии устойчивого развития "Газпрома" до 2050 года разрабатываются сегодня на основе политических, экономических, технологических трендов развития мировой энергетики и в условиях повышения важности климатического фактора. Разработка сценариев, мы предполагаем, будет завершена в мае 2022 года. В рамках каждого из рассматриваемых сценариев будут установлены конкретные климатические цели компании", — сказал Аксютин в ходе пресс-конференции.

"Сценарии будут при этом учитывать низкоуглеродную стратегию, которая разрабатывается в РФ. В качестве одного из сценариев будет в том числе изучен и углеродно-нейтральный вариант", — добавил топ-менеджер.

Зампред правления при этом не стал уточнять, при каких условиях возможна реализация именно углеродно-нейтрального варианта. По его словам, эта работа пока находится на начальном этапе.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Дня инвестора в апреле сообщил, что компания прорабатывает сценарии своего развития до 2050 года при тренде на низкоуглеродную экономику.