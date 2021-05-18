МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. "Газпром" на сегодняшний день пока не планирует строительство новых экспортных газопроводов в Европу, сообщил зампред правления компании Олег Аксютин. "Газпром" изучит цель по достижению к 2050 году углеродной нейтральности

"В направлении Европы пока новых инвестиционных решений принято не было", — сказал Аксютин, отвечая на вопрос журналиста о планах строительства новых экспортных мощностей для газопроводного газа.

В апреле "Газпром" на Дне инвестора говорил, что долгосрочная цель компании в отношении современных экспортных мощностей для транспортировки трубопроводного газа составляет 330 миллиардов кубометров в год в направлении Европы и Китая.

"По поводу газотранспортных мощностей, действительно, 330 миллиардов кубометров газа в год — это Европа и Китай. Более 60% приходится на Европу, остальное — это увеличение за счет реализуемых проектов в направлении Китая. Какие газопроводы? Подчеркиваю, это современные газопроводы, которые на сегодняшний день реализуются", — заключил Аксютин.