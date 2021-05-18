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2021
https://1prime.ru/gas/20210518/833693190.html
"Газпром" поделился планами по строительству новых трубопроводов в Европу
Газ
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"Газпром" на сегодняшний день пока не планирует строительство новых экспортных газопроводов в Европу, сообщил зампред правления компании Олег Аксютин. "В направлении Европы пока... ПРАЙМ, 18.05.2021
европа, газопровод, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. "Газпром" на сегодняшний день пока не планирует строительство новых экспортных газопроводов в Европу, сообщил зампред правления компании Олег Аксютин.
"В направлении Европы пока новых инвестиционных решений принято не было", — сказал Аксютин, отвечая на вопрос журналиста о планах строительства новых экспортных мощностей для газопроводного газа.
В апреле "Газпром" на Дне инвестора говорил, что долгосрочная цель компании в отношении современных экспортных мощностей для транспортировки трубопроводного газа составляет 330 миллиардов кубометров в год в направлении Европы и Китая.
"По поводу газотранспортных мощностей, действительно, 330 миллиардов кубометров газа в год — это Европа и Китай. Более 60% приходится на Европу, остальное — это увеличение за счет реализуемых проектов в направлении Китая. Какие газопроводы? Подчеркиваю, это современные газопроводы, которые на сегодняшний день реализуются", — заключил Аксютин.