КИЕВ, 18 мая — ПРАЙМ. Экономика Украины потеряет 5-6 миллиардов долларов в год в случае запуска "Северного потока 2", заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. В Германии рассказали, от чего зависит завершение "Северного потока-2"

"Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока 2" в 5-6 миллиардов долларов в год", — заявил Макогон в интервью для консалтинговой компании Exploration&Production Consulting.

По его словам, в том числе Украина потеряет 1,5 миллиарда долларов в случае прекращения Россией транзита газа. В таком случае на Украине подорожает газ, поскольку его транспортировка из ЕС будет дороже примерно на 50 долларов за кубометр. Это приведет к потерям экономики еще в размере 2-3 миллиарда долларов.

"Если подорожает газ, то подорожает весь наш экспорт, например удобрения. Также газ подорожает для населения, соответственно нужно будет больше для субсидий", — сказал он.

Макогон сказал, что эти потери можно компенсировать за счет увеличения собственной добычи голубого топлива. Он сказал, что сейчас нужно предоставить максимум возможностей украинским газодобывающим компаниям и стимулировать наращивание собственной добычи. В Госдуме оценили влияние "Северного потока-2" на отношения России и ФРГ

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.