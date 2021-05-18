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https://1prime.ru/gas/20210518/833695446.html
СМИ: США откажутся от санкций против оператора "Северного потока-2"
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Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, учитывая национальные интересы, сообщает портал Axios со ссылкой на... ПРАЙМ, 18.05.2021
северный поток 2, nord stream 2 ag, сша, санкции, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, учитывая национальные интересы, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
По данным портала, госдеп в скором времени направит в конгресс отчет, в котором будут перечислены организации, участвующие в строительстве "Северного потока 2", против которых необходимо применить санкции. Госдеп планирует призвать ввести санкции против нескольких российских судов, пишет портал.
Отмечается, что госдеп признает, что Nord Stream 2 AG и его исполнительный директор Маттиас Варниг участвуют в деятельности, против которой нужно ввести санкции. Однако, учитывая национальные интересы, госдеп откажется от их применения.
Источники в Белом доме отмечают, что власти США по-прежнему нацелены на то, чтобы не допустить ввод "Северного потока 2" в эксплуатацию.