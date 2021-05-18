ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, учитывая национальные интересы, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. Украина подсчитала убытки от запуска "Северного потока-2"

По данным портала, госдеп в скором времени направит в конгресс отчет, в котором будут перечислены организации, участвующие в строительстве "Северного потока 2", против которых необходимо применить санкции. Госдеп планирует призвать ввести санкции против нескольких российских судов, пишет портал.

Отмечается, что госдеп признает, что Nord Stream 2 AG и его исполнительный директор Маттиас Варниг участвуют в деятельности, против которой нужно ввести санкции. Однако, учитывая национальные интересы, госдеп откажется от их применения.

Источники в Белом доме отмечают, что власти США по-прежнему нацелены на то, чтобы не допустить ввод "Северного потока 2" в эксплуатацию.