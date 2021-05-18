ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД Германии Хайко Маасу, что США выступают против "Северного потока 2", указал на необходимость трансатлантического взаимодействия для противостояния России, сообщил по итогам прошедшего разговора госдепартамент США. СМИ: США откажутся от санкций против оператора "Северного потока-2"

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США взаимодействию с союзниками и партнерами для противостояния усилиям России по подрыву нашей коллективной безопасности и в этом ключе подчеркнул, что США выступают против трубопровода "Северный поток 2", — говорится в сообщении госдепартамента.

В ходе состоявшейся беседы стороны также "обсудили важность трансатлантического взаимодействия для решения проблем, которые представляют Китай и Россия, усилия для продвижения деэскалации ситуации на Ближнем Востоке и обеспечения упорядоченного выхода из Афганистана".

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, но при этом по-прежнему нацелены на то, чтобы не допустить ввод "Северного потока 2" в эксплуатацию.