БЕРЛИН, 19 мая — ПРАЙМ. Берлин будет обсуждать с американскими партнерами "самые проблемные части" проекта "Северный поток 2", в том числе в связи с Украиной, заявил журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас. В Германии рассказали, как США приняли решения по "Северному потоку 2"

"Мы используем время, которое у нас есть до следующего доклада (администрации США), чтобы совместно с нашими партнерами в Вашингтоне обсудить, что является самыми проблематичными частями этого проекта, прежде всего с точки зрения на тех, кто видит в этой связи угрозу. Это прежде всего Украина. Об этом мы будем сейчас говорить", — сказал Маас.

Он добавил, что подобного рода переговоры Берлин неформально ведет с Вашингтоном "в последние месяцы".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.