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В Белом доме "Северный поток 2" назвали плохой сделкой
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Белый дом не комментирует ожидаемый доклад госдепартамента по "Северному потоку 2", по-прежнему считает строительство трубопровода "плохой сделкой" и геополитическим проектом... ПРАЙМ, 19.05.2021
северный поток 2, сша, белый дом, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 19 мая — ПРАЙМ. Белый дом не комментирует ожидаемый доклад госдепартамента по "Северному потоку 2", по-прежнему считает строительство трубопровода "плохой сделкой" и геополитическим проектом России, несущим угрозу энергетической безопасности Европы, заявила в среду журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Администрация Байдена ясно давала понять, что трубопровод "Северный поток 2" — плохая сделка, это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, Украине и Восточному флангу союзников и партнеров НАТО", — сказала представитель пресс-службы администрации США журналистам.
Она отказалась комментировать ожидаемый доклад госдепартамента по "Северному потоку 2". "Это их доклад, рекомендую обратиться в госдепартамент", — сказала Жан-Пьер.
Ранее во вторник СМИ со ссылкой на источники сообщили, что что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, но при этом по-прежнему нацелена на то, чтобы не допустить ввод "Северного потока 2" в эксплуатацию.