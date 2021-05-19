ВАШИНГТОН, 19 мая — ПРАЙМ. Белый дом не комментирует ожидаемый доклад госдепартамента по "Северному потоку 2", по-прежнему считает строительство трубопровода "плохой сделкой" и геополитическим проектом России, несущим угрозу энергетической безопасности Европы, заявила в среду журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. ФРГ обсудит с США "проблемные части" "Северного потока 2", сообщил Маас

"Администрация Байдена ясно давала понять, что трубопровод "Северный поток 2" — плохая сделка, это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, Украине и Восточному флангу союзников и партнеров НАТО", — сказала представитель пресс-службы администрации США журналистам.

Она отказалась комментировать ожидаемый доклад госдепартамента по "Северному потоку 2". "Это их доклад, рекомендую обратиться в госдепартамент", — сказала Жан-Пьер.

Ранее во вторник СМИ со ссылкой на источники сообщили, что что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, но при этом по-прежнему нацелена на то, чтобы не допустить ввод "Северного потока 2" в эксплуатацию.