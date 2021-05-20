МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Министерство энергетики России предварительно отобрало 15 регионов для апробации новой модели газификации, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Депутаты назвали сроки принятия поправок о бесплатной газификации россиян

"На данный момент предварительно выбрано 15 регионов, в которых будет проводиться апробация предлагаемых Минэнерго подходов по новой модели газификации", — сообщили в министерстве. Речь идет об Амурской, Архангельской, Иркутской, Курганской, Московской, Мурманской, Псковской, Тюменской, Челябинской областях, Забайкальском, Красноярском, Пермском, Приморском краях, республиках Дагестан и Бурятия.

Согласно методике Минэнерго, самый низкий уровень газификации из этих регионов в Амурской области — 0,6%, Мурманской — 1,3%.

Правительство России в мае утвердило дорожную карту по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Новак оценил стоимость газификации регионов

Утверждаемые топливно-энергетические балансы станут основой газификации регионов, в каждом из которых создадут единого оператора и закрепят за ним ответственность строить газопроводы до границ участков домовладений. Таким образом, он будет решать вопрос "последней мили", а оплата за мероприятия по газификации будет происходить только в пределах собственного земельного участка. В итоге, граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.

"Дорожная карта" предполагает осуществление до 2023 года ускоренной догазификаиции домовладений в населенных пунктах, в которых уже есть сетевой газ. Критерием такой работы, которая будет осуществляться бесплатно по заявкам от потребителей, являются расположение земельного участка на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов и мощность газоиспользующего оборудования не более 7 кубометров в час.

А вопрос газификации домовладений, находящихся на расстоянии более 200 метров от источника газоснабжения, будет решаться в рамках реализации региональных программ газификации. При реализации этих программ единый оператор газификации обеспечит строительство распределительных внутрипоселковых газопроводов сразу с газопроводами-вводами до границ участков потребителя, то есть без привлечения средств граждан. Потребителю будет необходимо обеспечить только проведение газа на территории собственного участка до газопринимающего оборудования, поясняют в Минэнерго.