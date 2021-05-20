МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о приостановке санкций против Nord Stream 2 — позитивный сигнал, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госдеп подтвердил, что не вводит санкции против "Северного потока-2"

Блинкен ранее заявил, что в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG, его главы и работников.

"Это позитивный сигнал, безусловно", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать данные заявления.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский". В ФРГ призвали к контрсанкциям против США из-за "Северного потока-2"

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.