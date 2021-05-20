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2021-05-20T15:36:44+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210520/833713897.html
"Газпром" отказался от строительства трубопроводов в Индию и Японию
Газ
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"Газпром" на сегодняшний день не рассматривает вопрос строительства газопровода в Индию, равно как и в Японию, сообщила на пресс-конференции заместитель председателя правления... ПРАЙМ, 20.05.2021
япония, индия, газ, газопровод, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Газпром" на сегодняшний день не рассматривает вопрос строительства газопровода в Индию, равно как и в Японию, сообщила на пресс-конференции заместитель председателя правления концерна, гендиректор компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
"На сегодняшний день мы не рассматриваем строительство газопровода в Индию. Несколько лет назад велись такие разговоры, в частности, это предлагала индийская сторона, но, как вы понимаете, это слишком капиталоемкий маршрут, существует так называемая "гибкая труба", — сказала Бурмистрова.
А комментируя вопрос о строительстве газопровода в Японию, она сказала: "На сегодняшний момент мы не рассматриваем такой проект. Также мы считаем, что мы в состоянии осуществлять поставки СПГ в Японию, тем самым закрывая спрос".