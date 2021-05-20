МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Газпром" на сегодняшний день не рассматривает вопрос строительства газопровода в Индию, равно как и в Японию, сообщила на пресс-конференции заместитель председателя правления концерна, гендиректор компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова. "Газпром" может увеличить покупки СПГ с проектов "Новатэка"

"На сегодняшний день мы не рассматриваем строительство газопровода в Индию. Несколько лет назад велись такие разговоры, в частности, это предлагала индийская сторона, но, как вы понимаете, это слишком капиталоемкий маршрут, существует так называемая "гибкая труба", — сказала Бурмистрова.

А комментируя вопрос о строительстве газопровода в Японию, она сказала: "На сегодняшний момент мы не рассматриваем такой проект. Также мы считаем, что мы в состоянии осуществлять поставки СПГ в Японию, тем самым закрывая спрос".