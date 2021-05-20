МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Газпром" не изменяет свой прогноз на 2021 год по объемам экспортных поставок и ценам, сообщила заместитель председателя правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. "Газпром" отказался от строительства трубопроводов в Индию и Японию

"Мы не ждем снижения цены в ближайшее время… Что касается объемов,… на Дне инвестора мы называли вилку от 175 до 183 миллиардов кубометров газа в 2021 году. Пока эта цифра не меняется", — сказала она в ходе пресс-конференции.

"Газпром", несмотря на судебные споры с Польшей, продолжает переговоры о будущих поставках газа в страну, добавила Бурмистрова.

"Польша — наш надежный контрагент, великая страна, давно и много сотрудничаем, переговоры традиционно продолжаются… Мы продолжаем вести массу споров сейчас с поляками, но при этом при всем мы продолжаем некие коммерческие переговоры", — рассказала она в ходе пресс-конференции.

Бурмистрова также отметила, что сейчас на европейских площадках виден рост и ситуация с ПХГ, которые находятся на низком уровне заполненности, поддерживает эту цену. "Но тем не менее прошлый год нас научил многому… Сейчас бы я предпочла не делать уверенных заявлений, какую мы ожидаем цену, у нас будет корректировка бюджета. Когда мы к ней подойдем, наверное, мы сделаем переоценку", — добавила она. "Газпром" может увеличить покупки СПГ с проектов "Новатэка"

Гендиректор "Газпром экспорта" уточнила, что компания ожидает более продолжительного периода закачки газа в ПХГ Европы в 2021 году, он может продлиться дальше октября.

"С учетом такой длительной нетипичной зимы я не исключаю, что период закачки тоже может продлиться, то есть не закончиться в октябре, а продлиться чуть далее", — ответила Бурмистрова на вопрос о закачке газа в ПХГ Европы. По ее словам, как и во все предыдущие годы, компания планирует закачать такие объемы газа, которые позволят поддержать все трубопроводные поставки "Газпрома".

"Но плановые цифры слишком чувствительные для того, чтобы их сейчас здесь открывать", — добавила заместитель председателя правления "Газпрома".

В апреле на Дне инвестора "Газпрома" Бурмистрова сообщила, что "Газпром" предварительно ждет среднюю экспортную цену для своего газа в Европе в 2021 году в диапазоне 200-206 долларов за тысячу кубометров. Тогда же указывалось, что объем экспорта в 2021 году ожидается от 175-176 до 183 миллиардов кубометров.