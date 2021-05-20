МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Член комитета бундестага ФРГ по обороне Александер Ной ("Левые") заявил РИА Новости, что США признали невозможность остановить строительство "Северного потока 2". Берлин обсуждает с США завершение строительства "Северного потока-2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике.

"На данный момент этот механизм защищен от санкций США, и Вашингтон, похоже, осознал, что у него нет реальных рычагов воздействия на этот механизм", — полагает Ной.

По словам депутата, уступка США в отношении важного газопровода выглядит как секретный компромисс между Берлином и Вашингтоном, однако еще неизвестно, что Германия может предложить США взамен.

"Это выглядит как сделка, содержание которой пока является предметом для предположений. Ключевое слово: строительство терминалов СПГ на немецком побережье Северного моря для импорта сланцевого газа из США", — считает политик. Кандидат в канцлеры Германии поддерживает "Северный поток-2"

Ной отметил, что сопротивление Германии попыткам США полностью подчинить ее было долгожданным сюрпризом, однако остается надеяться, что Берлин сможет и дальше защищать интересы Германии и Европы от патернализма США.

"Между прочим, это развитие событий также является уроком для взаимодействия с империалистическим, возглавляемым США Западом: твердость и последовательность в конечном итоге могут окупиться", — сказал депутат.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ой дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.