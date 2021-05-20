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"Газпром" ожидает, что закачка газа в хранилища Европы продлится до осени
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"Газпром" ждет более продолжительного периода закачки газа в ПХГ Европы в 2021 году, он может продлиться дальше октября, сообщила на пресс-конференции заместитель председателя... ПРАЙМ, 20.05.2021
европа, газохранилище, пхг, газпром, газ, новости, энергетика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Газпром" ждет более продолжительного периода закачки газа в ПХГ Европы в 2021 году, он может продлиться дальше октября, сообщила на пресс-конференции заместитель председателя правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
"С учетом такой длительной нетипичной зимы я не исключаю, что период закачки тоже может продлиться, то есть не закончиться в октябре, а продлиться чуть далее", — ответила Бурмистрова на вопрос о закачке газа в ПХГ Европы.
По ее словам, как и во все предыдущие годы, компания планирует закачать такие объемы газа, которые позволят поддержать все трубопроводные поставки "Газпрома".
"Но плановые цифры слишком чувствительные для того, чтобы их сейчас здесь открывать", — добавила Бурмистрова.