МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Газпром" ждет более продолжительного периода закачки газа в ПХГ Европы в 2021 году, он может продлиться дальше октября, сообщила на пресс-конференции заместитель председателя правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. "Газпром" сохраняет прогноз по объемам экспорта и ценам на 2021 год

"С учетом такой длительной нетипичной зимы я не исключаю, что период закачки тоже может продлиться, то есть не закончиться в октябре, а продлиться чуть далее", — ответила Бурмистрова на вопрос о закачке газа в ПХГ Европы.

По ее словам, как и во все предыдущие годы, компания планирует закачать такие объемы газа, которые позволят поддержать все трубопроводные поставки "Газпрома".

"Но плановые цифры слишком чувствительные для того, чтобы их сейчас здесь открывать", — добавила Бурмистрова.