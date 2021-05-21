С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — ПРАЙМ. Реализация подписанных "Газпромом" в прошлом году на ближайшую пятилетку 67 программ газификации регионов, согласно утвержденной правительством новой модели для этого процесса, оценивается в 880 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов. Минэнерго отобрало 15 регионов для испытания новой модели газификации

"Газпром межрегионгаз" ранее сообщал, что в 2021-2025 годах планирует потратить на газификацию 526 миллиардов рублей в рамках подписанных программ газификации.

"Инвестиции в размере 526 миллиардов рублей — это газопровод-отвод высокого давления от магистрального газопровода, ГРС и межпоселковый газопровод — то, что называется газоснабжением", — сказал Густов, говоря о том, какие мероприятия входят в уже заложенные инвестпрограммой "Газпрома" на газификацию средства.

"И мы оцениваем, что к этим 526 миллиардам рублей потребуется на строительство внутрипоселковых сетей, газопроводов-отводов и плюс догазификацию 354 миллиарда рублей", — добавил он.

"Все вместе на пятилетку будет стоить 880 миллиардов рублей, ну сложите эти цифры", — заключил Густов. Он также добавил, что проблем с финансированием программы газификации "Газпром" сейчас не испытывает. При этом Густов не смог уточнить сроки выхода на рынок бессрочных облигаций для финансирования мероприятий по газификации в 2021 году. "Газпром" сохраняет прогноз по объемам экспорта и ценам на 2021 год

Кроме того, компания подтвердила оценку инвестиций в мероприятия по догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах России в 2021-2022 годах. По предварительным данным, они достигнут 100 миллиардов рублей, более точная оценка будет в начале июня, сообщил журналистам глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.

Густов также отметил, что после завершения инвентаризации будет дана точная оценка и числу домовладений, которые будут догазифицированы. По его словам, эти данные будут известны уже ко времени проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится 2-5 июня.

Правительство России в мае утвердило дорожную карту по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса.

Утверждаемые топливно-энергетические балансы станут основой газификации регионов, в каждом из которых создадут единого оператора и закрепят за ним ответственность строить газопроводы до границ участков домовладений. Таким образом, он будет решать вопрос "последней мили", а оплата за мероприятия по газификации будет происходить только в пределах собственного земельного участка. В итоге граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.