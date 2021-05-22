БЕРЛИН, 22 мая — ПРАЙМ. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс выступил против остановки "Северного потока 2", отметив, что прекращение строительства газопровода означало бы невозможность полагаться на долгосрочное планирование будущих проектов. США ввели новые санкции против "Северного потока-2"

"Самой большой бессмыслицей было бы построить развалину трубопровода длиной более 1000 километров. Это стало бы сигналом к тому, что нельзя полагаться на долгосрочное планирование будущих проектов", — сказал Вальтер-Борьянс в интервью изданию Passauer Neue Presse.

Сопредседатель СДПГ отметил, что в Германии "не хотят атомной энергии и к тому же планируют отказаться от угля".

"Тогда мы не можем лишить себя еще и газа на переходный период", — считает лидер немецких социал-демократов.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.