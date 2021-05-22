МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Последние санкции США против российских судов и организаций по "Северному потоку 2" могут повлиять на реализацию проекта, так как могут затруднить финансовое взаимодействие с компаниями из списка и вызвать отказ европейских стран на заход этих компаний в свои порты, такое мнение РИА Новости высказал доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко. В США признали, что остановить "Северный поток-2" трудно

Ранее американский минфин сообщил, что США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". При этом Соединенные Штаты разрешили операции с Морской спасательной службой РФ, попавшей в санкционный список, не связанные со строительством трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток 2".

"Конечно, (санкции) могут повлиять на реализацию проекта. Во-первых, тот факт, что они вводятся против организаций и против компаний — это означает, что с ними затрудняется определенное финансовое взаимодействие. Нравится, не нравится, но это так. Момент второй. Вводятся санкции против судов, что дает целому ряду стран-союзников США юридические основания отказать им заходить в их собственные порты. И эту угрозу тоже мы должны иметь в виду", — сказал Фененко.

Как пояснил эксперт, новые санкции США — это некое приглашение со стороны Вашингтона странам Северной Европы отказать российским судам в праве захода в территориальные воды по логике "вы же под санкциями". Немецкий политик выступил против остановки "Северного потока-2"

"Наконец, третий момент. Это затруднит подписание новых соглашений между, скажем так, теми российскими обществами, компаниями, против которых введены санкции, и странами Евросоюза. Напрямую этого не сказано, но американцы надеются, что европейцы последуют их примеру. Здесь как раз все вполне себе логично. Это акт продолжающейся борьбы против "Северного потока", — подчеркнул Фененко.

Он также считает, что стоит ожидать встречи лидеров двух стран в будущем, но, учитывая ситуацию, вряд ли стоит ожидать каких-то соглашений на ней.

"Нас опять подводит наша российская мечта, что вот сейчас будет встреча президентов, мы о чем-то договоримся. Это присутствует у нас постоянно как лейтмотив — мечта о такой встрече, мечта о таком соглашении. Встреча будет, но, как показывают нам американцы, соглашение будет вряд ли", — добавил Фененко.

Как отмечал минфин США, в частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранс". Санкции затронули 13 судов, среди которых "Академик Черский", "Балтийский исследователь", "Спасатель Карев", "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

Госдеп США ранее заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.