БЕРЛИН, 23 мая — ПРАЙМ. Судно "Фортуна" производит работы по укладке "Северного потока 2" в немецких водах, сообщило в воскресенье dpa со ссылкой на оператора Nord Stream 2 AG. Депутат объяснил цель новых санкций США против "Северного потока-2"

""Фортуна" в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с разрешениями и сделанными ведомствами заявлениями", — сказал в воскресенье dpa представитель Nord Stream 2 AG.

Ранее немецкий регулятор, федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) в Гамбурге, разрешило продолжение работ. Речь идет о прокладке труб на отрезке в 2 км в немецких территориальных водах.