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Трубоукладчик "Северного потока-2" возобновил работу в немецких водах
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Судно "Фортуна" производит работы по укладке "Северного потока 2" в немецких водах, сообщило в воскресенье dpa со ссылкой на оператора Nord Stream 2 AG. ""Фортуна" в настоящее... ПРАЙМ, 23.05.2021
газ, газопровод, трубоукладчик, фортуна, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 23 мая — ПРАЙМ. Судно "Фортуна" производит работы по укладке "Северного потока 2" в немецких водах, сообщило в воскресенье dpa со ссылкой на оператора Nord Stream 2 AG.
""Фортуна" в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с разрешениями и сделанными ведомствами заявлениями", — сказал в воскресенье dpa представитель Nord Stream 2 AG.
Ранее немецкий регулятор, федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) в Гамбурге, разрешило продолжение работ. Речь идет о прокладке труб на отрезке в 2 км в немецких территориальных водах.