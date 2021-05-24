Володин назвал сроки принятия поправок о бесплатной газификации домов
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Законопроект о бесплатном подключении жилых домов к газу примут до конца весенней сессии, подтвердил в понедельник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы постараемся до конца весенней сессии рассмотреть необходимые законодательные решения. Для нас важно реализовать поручения президента, чтобы уже летом люди получили газ", — сказал Володин на брифинге.
Поправки о бесплатном подключении жилых домов к газу были внесены в Госдуму на прошлой неделе.
Как сообщал глава думского комитета по энергетике Павел Завальный, законопроект устанавливает, что "доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей".
Авторами поправок выступили председатели обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов, сам Завальный и сенатор Андрей Кутепов.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств. Глава государства тогда отметил, что "за подводку газа непосредственно до границы земельных участков в населенном пункте люди платить не должны".
https://1prime.ru/gas/20210524/833740140.html