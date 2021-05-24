МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Законопроект о бесплатном подключении жилых домов к газу примут до конца весенней сессии, подтвердил в понедельник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы постараемся до конца весенней сессии рассмотреть необходимые законодательные решения. Для нас важно реализовать поручения президента, чтобы уже летом люди получили газ", — сказал Володин на брифинге.

Поправки о бесплатном подключении жилых домов к газу были внесены в Госдуму на прошлой неделе. Дерипаска предрек скорый конец эпохи нефти и газа

Как сообщал глава думского комитета по энергетике Павел Завальный, законопроект устанавливает, что "доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей".

Авторами поправок выступили председатели обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов, сам Завальный и сенатор Андрей Кутепов.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств. Глава государства тогда отметил, что "за подводку газа непосредственно до границы земельных участков в населенном пункте люди платить не должны".