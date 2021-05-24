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2021
https://1prime.ru/gas/20210524/833740933.html
В Польше сетуют на "рухнувшую надежду" из-за "Северного потока-2"
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Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский заявил о своем возмущении из-за "усиления энергетической зависимости" стран Европы от России после завершения строительства трубопровода... ПРАЙМ, 24.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский заявил о своем возмущении из-за "усиления энергетической зависимости" стран Европы от России после завершения строительства трубопровода "Северный поток-2".
"Судьба "Северного потока — 2" предрешена: он будет достроен. Американские санкции давали последнюю надежду на то, что проект удастся заблокировать", — отметил политик в интервью порталу wPolityce.
Он также считает, что Польше необходимо увеличить свой оборонный бюджет. Это связано угрозами, стоящими за появлением российского газопровода.
В то же время он не уточнил, каким именно образом "Северный поток — 2" угрожает безопасности Польши.
Сариуш-Вальский в разговоре с изданием раскритиковал позицию Вашингтона в этом вопросе. По его мнению, США начали идти на уступки в отношениях с Россией.