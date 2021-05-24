МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский заявил о своем возмущении из-за "усиления энергетической зависимости" стран Европы от России после завершения строительства трубопровода "Северный поток-2". СМИ назвали претендентов на деньги из российской "кубышки"

"Судьба "Северного потока — 2" предрешена: он будет достроен. Американские санкции давали последнюю надежду на то, что проект удастся заблокировать", — отметил политик в интервью порталу wPolityce.

Он также считает, что Польше необходимо увеличить свой оборонный бюджет. Это связано угрозами, стоящими за появлением российского газопровода.

В то же время он не уточнил, каким именно образом "Северный поток — 2" угрожает безопасности Польши.

Сариуш-Вальский в разговоре с изданием раскритиковал позицию Вашингтона в этом вопросе. По его мнению, США начали идти на уступки в отношениях с Россией.