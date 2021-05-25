БЕРЛИН, 25 мая — ПРАЙМ. Дискуссии и переговоры с США по поводу "Северного потока 2", конечно, еще будут, заявила журналистам на брифинге по итогам саммита ЕС канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Дискуссии и переговоры с Америкой по поводу "Северного потока 2", конечно, еще будут. Мы изначально приветствовали (решение об отказе от части санкций в отношении "Северного потока 2" — ред.), потому что я в любом случае очень критично настроена против экстерриториальных санкций, неважно, где они вводятся", — сказала канцлер. Блинкен и Маас обсудили Белоруссию и "Северный поток 2"

"Мы уже давно не находимся в односторонней энергетической зависимости от России, но энергетические отношения с Россией сильны", — добавила она.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский". В Германии рассказали, почему важно достроить "Северный поток 2"

США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.