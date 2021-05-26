МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России по итогам января-апреля составил 10,4 миллиона тонн, что на 4,9% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года, сообщает Росстат. Приказано уничтожить. Кому мешают мировые запасы нефти и газа

"Сжиженного природного газа в апреле произведено 2,6 миллиона тонн, что на 1,5% меньше, чем в апреле 2020 года, но на 10,1% больше, чем в марте 2021 года. За 4 месяца 2021 года добыто 10,4 миллиона тонн СПГ, что на 4,9% меньше, чем в январе-апреле 2020 года", — указывает ведомство.

Добыча природного газа в России в январе-апреле выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 231 миллиарда кубометров. Только в апреле добыто 56,6 миллиарда кубометров, что на 19,7% превышает показатель апреля 2020 года. По сравнению с мартом добыча снизилась на 3,8%.

Что касается добычи попутного нефтяного газа (ПНГ), то за первые четыре месяца 2021 года она сократилась на 1,3% в годовом выражении, составив 32,7 миллиарда кубометров. Только за апрель показатель вырос год к году на 0,4%, но снизился по сравнению с мартом на 3,9%.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2020 году выросло на 3,5% — до 30,5 миллиона тонн, добыча природного газа снизилась на 7% — до 599 миллиардов кубометров, а ПНГ — сократилась на 0,1%, до 95,7 миллиарда кубометров