МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что санкции против "Северного потока 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению: он напомнил, что позиция Москвы заключается в том, что санкции неэффективны в целом. ЕС рассчитывает подготовить новый пакет санкций по Белоруссии к 21 июня

"Вы упомянули слова президента Байдена о том, что санкции неэффективны по "Северному потоку". Наша-то точка зрения как раз заключается в том, что санкции неэффективны в целом", — сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле спада санкционной риторики по итогам встречи глав РФ и США, Песков напомнил, что президент России Владимир Путин сам тему санкций не поднимает.

"Вы знаете, что президент Путин сам вопрос санкций не поднимает. Не поднимает, потому что Россия никогда не была сторонницей таких санкционных упражнений", — отметил Песков.

Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.