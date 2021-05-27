МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал принять поправки к закону "О газоснабжении в РФ", которые позволят реализовать мероприятия "дорожной карты" повышения уровня газификации России, говорится в сообщении комитета. Бумаги российских компаний закрыли торги в основном ростом

Как отметил глава комитета Павел Завальный, самая значимая поправка вводит институт единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть "Газпром". Но там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации – самая крупная "организация, не являющаяся единым оператором газификации, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории соответствующего субъекта РФ,​ федеральной территории газораспределительных сетей и их объектов, оказывающая услуги, связанные с подачей газа его потребителям и их обслуживанием".

Завальный обратил внимание, что после приватизации газораспределительных организаций "Газпром" имеет отношение лишь к 80 из 208 ГРО в России и лишь в 56 он обладает контрольным пакетом. "При таком положении вещей существовавшая до последнего момента организационная модель газификации, где основная ответственность ложилась на "Газпром", не была достаточно эффективной. Поэтому и понадобилось введение института региональных операторов. Единый оператор и региональные операторы станут центром ответственности за газификацию регионов", — подчеркнул депутат.

Поправки также касаются и вопроса об источниках финансирования газификации. Прежде всего, речь идет об инвестиционной надбавке ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование "последней мили". Кроме того, единый оператор или региональный оператор как центр ответственности смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов. Рост тарифов для населения выше инфляции при этом исключается, на население также не будут распространяться инвестиционные надбавки.

"Услуги населению по подключению к газу должны будут оказываться по принципу одного окна, на основании комплексных договоров. В рамках этих договоров до границы участка подведение газа будет осуществляться без привлечения средств граждан… Что же касается затрат на проведение газа в границах участков и газификации непосредственно домовладений, то стоимость этих услуг будет нормироваться и контролироваться", — пояснил Завальный. "Газпром" предложил построить в Петербурге новый "Лахта-центр"

Также, согласно поправкам, меняется статус региональных топливно-энергетических балансов – из статистических документов они превращаются в аналитические и прогнозные, утверждаются первым должностным лицом субъекта РФ и ложатся в основу концепции энергообеспечения региона. На их основе и будут строиться региональные программы газификации.

Законопроект планируется к принятию во втором чтении 1 июня 2021 года, с тем, чтобы его можно было полностью принять до конца текущего созыва. Что касается нормативно-правовых актов, которые потребуется принять для исполнения данного закона, срок их разработки и утверждения законопроектом определен до 1 ноября 2021 года.