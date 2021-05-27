БРЮССЕЛЬ, 26 мая — ПРАЙМ. В обмен на завершение создания газопровода "Северный поток 2" Германии придется пойти США на уступки по сжиженному природному газу, сказал РИА Новости член Бундестага Армин-Паулус Хампел (Armin-Paulus Hampel).

Штаты выступали против создания этого газопровода, который сейчас построен уже более чем на 95%, и вводили санкции. Однако президент США Джо Байден ранее признал, что санкции против "Северного потока 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению. Как ранее сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, дискуссии и переговоры с Америкой по поводу "Северного потока 2", конечно, еще будут.

"Германия должна предложить США некоторые компенсации, и уже предложила построить терминал СПГ на своём побережье, чтобы иметь возможность импортировать некоторое количество сжиженного газа из Соединенных Штатов", — сказал политик.

При этом он констатирует, что американский СПГ — это непривлекательный бизнес. Этот газ дороже, чем российский, и оказывает гораздо более серьезное воздействие на окружающую среду из-за необходимости его сжижения и разжижения, а также транспортировки через Атлантику на судах.

"Я, конечно, не уверен, что неожиданное решение американцев отказаться от борьбы против NordStream 2 означает конец туннеля для проекта", — отметил Хампел.

Однако для новой американской администрации, которая утверждает, что она выступает за глобализацию и мультикультурные подходы, ссора с Германией создала бы очень плохую картину, отметил политик. Доверие потребителей к экономике Германии в июне выросло хуже прогноза

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.